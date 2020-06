Sophie, synowa królowej Elżbiety II, porzuciła karierę w branży PR. "Czuję się sfrustrowana"

Krok w tył w życiu zawodowym

W dalszej części wywiadu odniosła się do swojej przeszłości. Sophie czuje się sfrustrowana, że musiała zrezygnować z kariery zawodowej na rzecz wstąpienia do rodziny królewskiej. "Zajęło mi to trochę czasu, aby się odnaleźć. Musiałam zmniejszyć swoje oczekiwania co do tego, co faktycznie mogę zrobić. Musiałam zrobić naprawdę duży krok do tyłu. Oczekiwali, żebym była wisienką na torcie, osobą, która przyjdzie, by podziękować swoim wolontariuszom i fundatorom, a nie po to, aby powiedzieć im, jak mają uruchomić plan komunikacji" - oświadczyła.