SPA dla ubrań. Jak przedłużyć ich trwałość i ładny wygląd?

Piękny kolor, wygląd nowych ubrań i tkaniny przyjemne w dotyku – to efekt właściwej pielęgnacji. Zadbane ubrania podobają nam się dłużej i są trwalsze, a to bezpośrednio wpływa na to, jak długo nam służą i ile wydamy na nowe. Warto prać, suszyć i prasować je właściwie.

Sposób na oszczędność? Dbaj o ubrania

Jednym z najczęściej popełnianych błędów w praniu są: użycie zbyt dużej ilości detergentów, zła temperatura prania i stosowanie złych środków do prania np. płynów do białych rzeczy w praniu ciemnych ciemnych, co ma zgubny wpływ na zachowanie przez nie koloru. Wystarczy niewielka ilość detergentu, taka, jaką wskazuje producent np. żelu czy kapsułek, aby wszystkie ubrania były czyste. Lubisz, jak pięknie pachną? Dodaj nieco pachnącego płynu, ale i z tym środkiem nie przesadź: niestety nie wolno go używać do ocieplanych kurtek, spodni narciarskich czy pikowanych ubrań z ociepleniem. Szybkie i gwałtowne suszenie szkodzi nawet trwałym ubraniom, dlatego suszarek używaj do wytrzymałych tkanin. Plamy najskuteczniej usuwa odplamiacz, ale ma fatalny wpływ na kolor i stan materiału, dlatego jeśli już pojawi się plama, sięgaj najpierw po domowe, łagodne sposoby.

Metka prawdę ci powie...

Pranie w zbyt wysokiej temperaturze czy szybkie wirowanie mogą zniszczyć nasze ulubione ubranie w kilka chwil. Patrz na metki i przestrzegaj wskazówek, które na nich umieszczono, a nieprzyjemna niespodzianka po rozwieszeniu i wysuszeniu prania ci nie grozi. Nie obcinaj metek po zakupie, a jeśli musisz – zrób ich zdjęcie i zachowaj je, aby nowy, miękki sweter nie stracił swojej urody po kilku praniach. Konsekwentna pielęgnacja nawet bardzo delikatnych tkanin sprawi, że ubrania posłużą dłużej i będą wyglądać jak nowe. Takie kwestie jak segregacja kolorów czy przewracanie ubrań na lewa stronę dla zachowania koloru to standard ale mamy zgubną skłonność do używania silnej chemii, nadmiaru gorącej wody i mechanicznego, szybkiego suszenia.

Pachnące ubrania, które wyglądają jak nowe

Dzięki wiskozie nasze ubrania mają lejący się, zwiewny wygląd. To tworzywo nie lubi wirowania i zbyt wysokich temperatur, a dodaje się jego domieszkę np. do ubrań z bawełny, którą można prać w wyższych temperaturach i intensywnie suszyć. Jeśli chcesz zachować elegancki wygląd ulubionej tuniki, zwróć uwagę na wszystkie informacje zawarte we wskazówkach pielęgnacji odzieży. Uważajmy też na prasowanie: niektóre domieszki syntetycznych włókien pod wpływem wysokiej temperatury żelazka mogą się nabłyszczać, co nie jest pożądanym efektem. Takie ubrania należy prasować ostrożnie podnosząc temperaturę – najlepiej też prasować je na lewej stronę.

Zwracaj uwagę na detale, a ubrania zachowają dobry stan

Drobne szczegóły często nam umykają. Czy zawsze zasuwasz suwaki ubrań, które pierzesz? Często o tym zapominamy i wrzucamy bawełnianą bluzę rozsuniętą, myśląc: co złego może się jej stać? Tymczasem suwaki (a także ćwieki, nity, wystające aplikacje, których nie zabezpieczymy), mogą uszkodzić inne znajdujące się w tym samym wsadzie ubrania z delikatnych tkanin. Szczegół, na który należy też zwracać uwagę, to aplikacje i nadruki. Jedne, jak i drugie mogą mieć inne wskazania pielęgnacyjne niż np. sama koszulka. Nie każdy wie, że pocieranie nadruków czy aplikacji, kiedy są mokre, szkodzi ubraniom jeszcze bardziej. Stąd też ten typ ubrań nie powinien być suszony w suszarkach automatycznych, lepiej po prostu rozwiesić je na sznurku lub w poziomej pozycji na ręczniku. Chcesz zadbać o ubrania jeszcze lepiej? Warto pomyśleć o jednej z inteligentnych pralek z programami do prania bardzo delikatnych ubrań, które zadbają dobrze nawet o kaszmirowe i jedwabne ubrania.