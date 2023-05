Specjalny horoskop na Dzień Matki. Sprawdź, jak radzą sobie poszczególne znaki

Rak – opiekunka domowego ogniska

Matki spod znaku Raka mają naturalną zdolność do tworzenia przytulnego domu i troszczenia się o swoje dzieci. To kobiety opiekuńcze i czule, niestety czasami aż do przesady. Mogą reagować bardzo emocjonalnie na potrzeby swoich dzieci, jak również wykazywać do nich silne przywiązanie. Ich największą życiową radością jest widzieć swoje dzieci szczęśliwe i bezpieczne.