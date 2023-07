Spędziłam dwie noce w beczce. "Wystarczy przekręcić się na brzuch, by patrzeć wprost na las"

Jak przekonują autorzy wspomnienia, było to wówczas jedyne takie miejsce w Polsce, które zasłynęło jako "wakacyjny hit PRL-u". Do czorsztyńskich beczek dobudowano trójkątne daszki, by upodobnić je nieco do tradycyjnych domków letniskowych. Niestety, w 1995 roku, na dwa lata przed zalaniem Doliny Dunajca, ośrodek z tradycją rozebrano. Kilka ocalałych beczek do dziś czeka na renowację i drugie życie.