Spełnij jego marzenia! Prezenty pod choinkę dla faceta

Konsola SONY PlayStation 5 + Kontroler DualSense Czarny + FIFA 22 + PlayStation Plus 365 dni

Jeśli Twój facet jest fanem gier wideo, to idealny prezent dla niego może być tylko jeden – konsola PlayStation 5. Dzięki ultra szybkiemu dyskowi SSD działa ona błyskawicznie, a ładowanie gier jest praktycznie niezauważalne. Adaptacyjne triggery w gamepadzie DualSense, jeszcze bardziej podkreślają realizm rozgrywki. Konsola oferuje możliwość gry w rozdzielczości nawet 8K przy 60 Hz lub 4K ze 120 Hz. W zestawie dołączony jest drugi kontroler DualSense oraz gra FIFA 22, więc od razu po zakupie można rozpocząć wspólną zabawę. Ostatnim z dodatków, jest subskrypcja PlayStation Plus na cały rok. Pozwala ona na grę w sieci oraz co miesiąc daje dostęp do atrakcyjnych gier.