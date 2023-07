SPF 20, 30, 50 - co to tak naprawdę znaczy?

Choć trudno wyobrazić sobie wakacyjny relaks bez słońca, to dziś wiemy już, że jego promienie nie służą naszej skórze. Promieniowanie UV nie tylko przyspiesza procesy starzenia, ale także niszczy komórki skóry i może nawet przyczynić się do powstawania zmian nowotworowych. Nie oznacza to wcale, że latem musisz chować się przed słońcem. Bezpieczeństwo skórze zapewni nakrycie głowy, przewiewny strój i solidna porcja kremu z filtrem. Ten ostatni działa na skórę jak niewidzialna tarcz ochronna, jednak żeby zagwarantować sobie pełną skuteczność filtrów UV, trzeba wiedzieć, jak działają i jak je aplikować.