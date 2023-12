Śpij spokojnie! Herbatka funkcjonalna Herbapol Dobry Sen

Nie bez powodu mówi się, że sen to doskonałe "lekarstwo" lub znakomity "kosmetyk". Wystarczy kilka nieprzespanych nocy, by znacząco pogorszyła się nasza kondycja fizyczna i psychiczna, pojawiły się problemy z pamięcią, koncentracją i gorszy humor. Co ważne, sen wspiera także prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego – a jesienią i zimą to niezwykle istotne!