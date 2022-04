Spłonął dom, który remontowała wraz z ekipą. Katarzyna Dowbor zabrała głos w sprawie

Wsparcie dla byłych uczestników programu "Nasz nowy dom"

Na pomoc rodzinie Pękalów ruszyli znajomi, którzy zorganizowali w sieci zbiórkę na odbudowę zniszczonej części domu. "Pożar nie był niczyją winą, był to nieszczęśliwy wypadek, drewniana ściana domu zapalił się od kominka, ogień pojawił się na ścianie przy kominie między elewacją a ścianą z karton gipsu. Straty po pożarze są ogromne, bo aby strażacy mogli dostać się do źródła ognia, musieli ściągnąć część dachu i elewacji, wycięli nadpalone krokwie i część drewnianej ściany domu. Zalana została podłoga i meble, wszystko nadaje się tylko do wymiany. Na już trzeba odbudować dach i ścianę, wymienić panele i podłogę w łazience, sprawdzić trzeba całą instalację elektryczną, to są ogromne koszty dla tej rodziny" - czytamy w opisie zbiórki, którą można wspomóc TUTAJ.