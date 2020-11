WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 1 spodnie damskie 3 godziny temu Spodnie damskie - 5 wskazówek, które pomogą Ci je wybrać! Odpowiednio dobrane zapewnią wygodę i stylowy wygląd. Jak wybrać spodnie damskie, które idealnie leżą i pasują do wielu stylizacji? Dzięki tym wskazówkom unikniesz nieprzemyślanych zakupów! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Spodnie damskie - o czym pamiętać przy wyborze idealnej pary? (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Allani.pl Spodnie damskie – jakie warto mieć w swojej szafie? Chociaż uwielbiamy kobiece sukienki, spodnie to zdecydowanie podstawa damskiej garderoby. Są wygodne, świetnie sprawdzają się zarówno na co dzień, jak i przy wyjątkowych okazjach, a poza tym – można stworzyć z nimi setki oryginalnych zestawów! Must have w kobiecej szafie to oczywiście jeansy. Idealnie dopasowane będą jak druga skóra i na 100% staną się jedną z ulubionych rzeczy do wykorzystania w stylizacjach. W Twojej kolekcji powinny pojawić się też co najmniej jednej eleganckie spodnie damskie z materiału. Najbardziej uniwersalne będą czarne, ale jeśli na co dzień obowiązuje Cię formalny dress code, przydadzą się też te w kratkę czy prążki. Co poza tym? Lżejsze spodnie na lato, np. lniane czy bawełniane. Sportowe joggery, jeśli preferujesz streetwearowy styl ubierania się. Palazzo lub culottes, jeśli lubisz modele z szeroką nogawką. Jedno jest pewne: wybór damskich spodni jest dziś naprawdę ogromny i wcale nie ogranicza się do rurek. Czym więc kierować się przy zakupie? Poznaj sprawdzone sposoby na to, jak znaleźć idealne spodnie damskie! 1. Dobierz fason do typu sylwetki.

To absolutna podstawa, jeśli chcemy dobrze wyglądać w stylizacjach ze spodniami. Odpowiednio dobrany krój sprytnie zatuszuje mankamenty figury i wyeksponuje nasze największe atuty. Może nawet optycznie wysmuklić i dodać pewności siebie! Warto wiedzieć, że popularne od wielu lat rurki nie będą pasować każdej z nas. Panie o sylwetce typu H mogą na przykład świetnie wyglądać w spodniach paper bag, które podkreślą ich talię i dodadzą kobiecych kształtów w biodrach. Proporcje kobiecej figury Y zwanej często odwróconym trójkątem wyrównają chociażby spodnie palazzo czy culottes. Z kolei u typowych jabłek doskonale sprawdzą się spodnie damskie z wysokim stanem, które zaakcentują talię. Materiały prasowe (Materiały prasowe) 2. Właściwy rozmiar spodni to podstawa!

Bez względu na to, czy kupujesz stacjonarnie, czy przez internet, nie sugeruj się rozmiarem z metki (której przecież nie widać na zewnątrz!), ale tym, czy spodnie dobrze leżą. Kluczowe są oczywiście wymiary w talii i najszerszym miejscu w linii bioder – to tu spodnie powinny być najlepiej dopasowane. Zwróć też uwagę na to, że nie każdy fason powinien opinać ciało tak, jak rurki. Przykładowo cygaretki, spodnie paper bag czy chinosy warto wybrać luźniejsze w biodrach, by dobrze układały się na sylwetce. Z kolei spodnie z wysokim stanem, np. mom jeans muszą świetnie przylegać w talii. Kolejna kwestia to komfort poruszania się. Dobrze dobrane damskie spodnie nie krępują ruchów, pozwalają swobodnie usiąść, zrobić przysiad i po prostu zapewnią wygodę! *3. Sprawdź skład materiału. *

Swobodę poruszania się na pewno zagwarantują nam spodnie z domieszką elastanu. Warto zwrócić uwagę, na jego procentową zawartość w składzie materiału, szczególnie przy wyborze jeansów (modele ze stuprocentowej bawełny mogą być dość sztywne i na pewno nie będą się rozciągać). Unikajmy też tanich modeli spodni z metką, na której widnieje napis 100% poliester – mogą szybko się niszczyć, więc nie będą ponadczasowe. Wskazane będą z kolei takie tkaniny, jak wiskoza, bawełna, len, wełna, tweed, oczywiście z domieszką syntetyków, np. poliestru czy wspomnianego wcześniej elastanu, który wpływa na elastyczność spodni. Materiały prasowe (Materiały prasowe) *4. Pomyśl, z czym połączysz dany model spodni. *

W aktualnych kolekcjach znajdziemy dziś praktycznie każdy wymarzony wzór czy kolor damskich spodni – od jednolitych modeli w cukierkowych odcieniach po spodnie w kwiaty czy wężowy wzór. Jeśli jednak chcemy, by służyły nam przez kilka sezonów i pasowały do wielu stylizacji, zastanówmy się, z jakimi elementami naszej garderoby możemy je połączyć. Do wszystkiego pasować będą oczywiście jeansy. Ponadczasową i uniwersalną opcją są też klasyczne czarne spodnie, np. cygaretki. W biurowych zestawach z białą koszulą, marynarką, golfem z prążkowanej dzianiny czy bluzką koszulową sprawdzą się spodnie z materiału w szarościach, beżach, granatach, w kratę czy pepitkę. Z kolei przy wyjątkowych okazjach świetnym wyborem mogą okazać się np. czerwone spodnie paper bag czy różowe palazzo. *5. Dopasuj spodnie do okazji. *

Ostatnia (choć wcale nie najmniej ważna) kwestia to dopasowanie spodni do zasad dress code’u. Przykładowo na wieczór najlepiej postawić na eleganckie spodnie z materiału w jednolitym kolorze z szeroką nogawką. Czarne palazzo genialnie wyglądać będą do oversizowej marynarki w tym samym kolorze czy koszulowej bluzki w mocny wzór. Na weselach i koktajlowych przyjęciach idealnie sprawdzą się spodnie damskie na kant w pastelowych kolorach. Z kolei do biura wybieraj te w stonowanych barwach o maksymalnie prostym kroju. Jeansy? Tylko w wersji casual – na popołudnia i weekendy! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Szukasz odpowiedniego fasonu dla swojej sylwetki? A może modelu, który zastąpi sukienkę na wesele czy ołówkową spódnicę do biura? Największy wybór spodni damskich znajdziesz na allani.pl! Materiał Partnera: Allani.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze