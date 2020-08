WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Spodnie damskie - modne stylizacje na nadchodzącą jesień Mogą być eleganckie, casualowe, jeansowe albo sportowe – każde wystylizujesz na różne sposoby z modowym twistem. Jak nosić spodnie damskie tej jesieni? Wybraliśmy najbardziej nietuzinkowe stylizacje ze spodniami o różnych krojach! Spodnie damskie to obowiązkowy element jesiennej garderoby. (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Allani.pl Spodnie damskie na jesień – z czym je nosić? Cygaretki w delikatną kratę księcia Walii, czarne, woskowane rurki czy ciemnogranatowe jeansy to najchętniej wybierane modele spodni damskich w sezonie jesień-zima. W tym roku dodajemy do nich fasony z wysokim stanem – od eleganckich spodni paper bag po jeansy mom fit. Hitem są też uwielbiane latem kuloty, czyli spodnie do połowy łydki z szeroką nogawką oraz dresy, z którymi większość z nas zaprzyjaźniła się wczesną wiosną. Ale jak nosić najmodniejsze spodnie damskie jesienią? Do ulubionych płaszczy, kurtek ramonesek, ale też tweedowych czy wełnianych marynarek, przeskalowanych bluz sportowych czy oversizowych swetrów. Najpopularniejsze modele jeansów łączą się w pary z wiktoriańskimi koszulami i innymi elementami stylu vintage, a te o eleganckich krojach nosimy nie tylko do biura, ale też po godzinach. Jak? Sprawdź 5 pomysłów na stylizacje z damskimi spodniami ze strony allani.pl na nadchodzącą jesień! Spodnie paper bag + botki Chociaż ten fason doskonale sprawdza się w formalnych zestawach do pracy, czasami warto złamać zasady i połączyć eleganckie spodnie paper bag z klasyką stylu casual – jeansową koszulą. Do kompletu dodaj botki, które w tym sezonie nosimy nie tylko do dopasowanych rurek, ale też do spodni z luźną nogawką. Perfekcyjnie wypadną kowbojki, ale egzamin zdadzą też rockowe workery czy botki na słupku. Sposób na to, by optycznie wysmuklić sylwetkę? Buty w kolorze spodni! Piaskowe botki z zamszu stworzą dobry duet z beżowymi spodniami paper bag, a te w brązie łącz ze spodniami w camelu! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Spodnie mom-jeans w stylizacjach vintage Mają błękitno-szary, sprany kolor kultowych Levisów albo ciemnogranatowy odcień klasycznego denimu – jeansy z wysokim stanem w wersji vintage królują na wybiegach i na Instagramie. Jak je nosić w tym sezonie? Z ażurowymi swetrami w kolorach ziemi, białymi, wiktoriańskimi koszulami albo oversizowymi t-shirtami i ramoneską. Kluczowym elementem w takich stylizacjach są buty. Postaw na czółenka na niskim słupku w odcieniu ochry czy koniakowego brązu albo dodaj sportowe sneakersy w bieli w klimacie lat 90.! Materiały prasowe (Materiały prasowe) W kobiecym garniturze – elegancki look ze spodniami cygaretkami Nadchodząca jesień to kolejny sezon mocnego trendu power dressing. Garnitury w kobiecym wydaniu nosimy nie tylko do biura, ale też na luzie. Na jaki komplet postawić? Strzałem w dziesiątkę będzie ten w super modną kratę! Spodnie cygaretki z garnituru możesz nosić do marynarki, ale też solo, np. z jedwabną koszulą. Jakie buty? Do eleganckich zestawów z damskimi spodniami i marynarką dobierz parę mokasynów, oksfordów lub czółenek na słupku w stylu Gucci! Po godzinach eleganckie obuwie zamień na wygodne trampki. Może klasyczne Conversy? Materiały prasowe (Materiały prasowe) Jak nosić kuloty jesienią? Stylizacja ze spodniami culottes Letnie modele z lnu i wiskozy zamieniamy na grubsze kuloty w jesiennych, stonowanych kolorach i nosimy je tak, jak spódnice midi – do długich kozaków za kolano, najlepiej z marszczoną cholewką na słupku! Spodnie culottes w jesiennym wydaniu genialnie współgrają z dopasowanymi golfami z cienkiej, prążkowanej dzianiny i wełnianymi marynarkami w kratę. Kobieco, nonszalancko i z charakterem! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Sportowe spodnie w stylizacji na luzie Wiosną pokochałyśmy wygodne joggery, a estetyczny, kolorowy dres stał się czymś w rodzaju must have. Wszystko wskazuje na to, że ten trend przetrwa próbę czasu, ale jesienią dresy nosimy nie tylko w domowym zaciszu. Bawełniane joggery najlepiej łączyć z bluzą do kompletu i modnymi sneakersami, np. uggly shoes. Modowego sznytu doda torebka, np. elegancka saszetka nerka na łańcuszku czy listonoszka w nietypowym kolorze. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Allani.pl