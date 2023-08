Spodnie w stylu Zawadzkiej będą hitem jesieni. Nie wszyscy się na nie odważą

Spodnie stają u boku sukienek jak równy z równym. Co więcej, jesienią 2023 zasiadają na samym szczycie trendów. Modne spodnie na nadchodzący sezon zapewniają wygodę, ale też kuszą rockowym podtekstem. Wspominają stare kino i wzór będący kwintesencją stylu retro, a przy okazji "pożyczają" od spódnicy charakterystyczne rozcięcie. Znajdzie się także coś dla miłośniczek lat 70. Gwiazdy już paradują po ulicach w modnych spodniach na jesień, a my wybrałyśmy pięć modeli, które lada moment wkroczą do jesiennych szaf modnych kobiet.