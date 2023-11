Spójrz w lustro i uśmiechnij się! Peeling enzymatyczny Let’s Face It od Tutti Frutti

Czy peelingowanie twarzy może być tak przyjemne, że będziesz go wyczekiwać przez cały dzień? Zdecydowanie tak. Zwłaszcza jeśli do swojej rutyny włączysz kosmetyk, który daje efekty o jakich marzysz, a przy tym przenosi Cię do krainy aromatycznych doznań. Taki właśnie jest peeling enzymatyczny z serii Let’s Face It od marki Tutti Frutti. Już po jednym zastosowaniu stanie się Twoim kosmetycznym hitem i ulubieńcem, z którego nie będziesz chcieć zrezygnować. Ale jakim cudem? To za sprawą miksu magnezowego szotu, niacynamidu, papainy oraz ekstraktów z gruszki i imbiru. Pozwól, by skradł Twoje serce.