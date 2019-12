WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Sposób na bezpieczne opalanie bez słońca. Wypróbuj opalanie natryskowe Opalanie natryskowe jest całkowicie bezpieczne dla skóry, dzięki czemu z jego uroków korzystają nawet kobiety w ciąży. Podczas opalania nie dochodzi do bezpośredniego kontaktu ze słońcem, czyli promieniowaniem ultrafioletowym. Opalanie natryskowe polega na spryskaniu całego ciała lub wybranych partii specjalnym barwnikiem, nadając skórze zdrowy i delikatny brązowy odcień. Opalane natryskowe (iStock.com, Fot: FlamingoImages) Opalanie natryskowe dodatkowo nawilża oraz odżywia skórę, więc nie powoduje żadnych alergii czy podrażnień. Barwnik odpowiedzialny za delikatny kolor jest pozbawiony w swoim składzie od alkoholu i parabenów. Co ważne, opalanie natryskowe po aplikacji na skórę, pobudza produkcję melaniny, dlatego też efekt jest natychmiastowy. Opalanie natryskowe – przygotowanie do zabiegu Przed samym zabiegiem opalania natryskowego należy zadbać o skórę. Głównie dotyczy to wydepilowania ciała oraz wykonania peelingu, ale w obu przypadkach musisz tego dokonać minimum na dobę przed opalaniem natryskowym. Twoja skóra powinna mieć wystarczająco dużo czasu, aby się zregenerować – pamiętaj, aby po depilacji nie nakładać balsamu ani kremu! Z kolei przed samą wizytą w salonie nie używaj perfum, dezodorantu, a nawet podkładu na twarz. Wymarzony efekt opalania będzie widoczny tylko wtedy, gdy twoja skóra będzie całkowicie sucha. Opalanie natryskowe – jak wygląda sam zabieg? Cały zabieg opalania natryskowego wykonywany jest w specjalnej kabinie. Należy do niej wejść w specjalnych klapkach oraz kostiumie kąpielowym albo bieliźnie. Na głowę zakłada się czepek, aby ochronić włosy. Kosmetyczka spryskuje ciało przy użyciu specjalnego urządzenia do momentu osiągnięcia wybranego odcienia skóry. Cały proces opalania natryskowego może potrwać około kwadransa, natomiast jeszcze kilka minut po zabiegu należy chwilę odczekać, aby opalenizna się utrwaliła. Opalanie natryskowe – pielęgnacja po zabiegu Chcąc jak najdłużej cieszyć się z efektu opalania natryskowego, przez kilka godzin po zabiegu nie można się kąpać. Wszystkie zalecenia przekaże oczywiście kosmetyczka, ale pamiętaj, że po upływie wyznaczonego czasu, należy jedynie umyć ciało delikatnym mydłem albo płynem. Nie używaj gąbki, natomiast po opalaniu koniecznie nawilżaj swoją skórę, aby w pełni przedłużyć i ochronić opaleniznę. Po natrysku, nie korzystaj z sauny, basenu czy jacuzzi. Również unikaj zbyt mocnego pocierania naskórka. Opalanie natryskowe – jak długo utrzymuje się efekt? Tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące efektu opalania natryskowego. Wszystko zależy od pielęgnacji skóry po zabiegu, ponieważ zastosowanie się do zaleceń na pewno znacznie wydłuży się sam efekt opalania. Najczęściej rezultat opalania natryskowego utrzymuje się przez 7 do 10 dni. Po tym czasie opalenizna powoli schodzi – najszybciej znika pod pośladkami, biustem czy z okolic pach i kolan. Jeśli jednak zauważysz nieestetyczne plamy na ciele i zabrudzenie ubrań, koniecznie wykonaj peeling, który ściągnie pozostałość opalenizny. Cena opalania natryskowego waha się od 50 do 120 złotych.