Sposób na muszki? Miseczka z tym płynem obok doniczki sprawi, że szkodniki znikną

Jak temu zapobiec? Dobrym sposobem jest dokładne wysterylizowanie ziemi, do której zamierzasz przesadzić roślinę. Aby to wykonać, wystarczy rozgrzać piekarnik do 85°C, rozsypać ziemię na blaszce, a następnie umieść ją w środku na około 30 minut. Po tym czasie ziemia powinna być "bezpieczna". Jeśli nie masz piekarnika, ziemię możesz wysterylizować w mikrofalówce, podgrzewając ją przez 30 sekund.