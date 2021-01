Sposób na piękne włosy zimą. Zobacz, jak je suszyć

Wiosną czy latem możemy pozostawić włosy by wyschły samoczynnie, jednak im są dłuższe, tym więcej czasu zajmie suszenie. Jesienią i zimą nikt nie chce ryzykować wyjścia na zewnątrz z wilgotnymi włosami, wtedy w ruch idzie suszarka.

Użycie suszarki jest konieczne przy bardziej zaawansowanym układaniu włosów. Nie od dziś jednak wiadomo, że włosom najbardziej szkodzi wysoka temperatura. Dlatego należy możliwie jak najbardziej jej unikać i przestawić się na suszenie chłodniejszym strumieniem powietrza w początkowej fazie. Gdy włosy będą nieco przesuszone, możesz zmienić strumień na cieplejszy. To dlatego, że mokre włosy są najbardziej narażone na działanie wysokiej temperatury. Dlatego nim przystąpisz do suszenia, pozwól im nieco przeschnąć.

Jeśli twoje włosy są ciągle przyklapnięte i chcesz nadać im puszystości, możesz zrobić to przy pomocy suszarki. Niezbędnym udogodnieniem jest dyfuzor czyli nakładka wyposażona w wypustki, na które nakręca się włosy oraz kanaliki, którymi przepływa powietrze z suszarki. Dzięki temu będziesz w stanie zakręcić loki tak, by włosy zwiększyły swoją objętość, ale z drugiej strony nie będą przesadnie się puszyć.

Poza dyfuzorem warto również zwrócić uwagę na suszarkę z koncentratorem czyli wąską szczeliną, której zadaniem jest punktowe suszenie jedynie wybranych pasemek włosów. Dodatkowym atutem jest również suszarko-lokówka ze szczotką do modelowania. Pozwoli nie tylko wygładzić, ale również dobrze je ułożyć już na etapie suszenia.

Nowoczesne suszarki mają do dyspozycji wiele interesujących udogodnień, które pozwalają na utrzymanie włosów w jeszcze lepszej kondycji. Bez wątpienia jedną z najbardziej przydatnych jest jonizator czyli funkcje, która wypełnia powietrze naładowanymi ujemnie jonami zapobiegającymi zbytniemu elektryzowaniu się włosów. Dodatkowo jonizator wygładza łuski włosów sprawiając, że stają się silniejsze i wyglądają o wiele zdrowiej.

Osoby z delikatnymi i łamliwymi włosami powinny pamiętać o zachowaniu środków ostrożności, które zapobiegną wypadaniu. Przede wszystkim pamiętaj o kosmetykach, które uodpornią włosy na wysokie temperatury i unikaj mycia ich w bardzo gorącej wodzie. Zawsze susz włosy w kierunku wzrostu czyli od głowy do końcówek. Trzymaj suszarkę z dala od głowy tak, by powietrze docierające do końcówek było już odpowiednio schłodzone.