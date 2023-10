Sposoby na jesienne chłody. Elektryczne koce i poduszki dla każdego

Jak to działa?

Z zewnątrz mamy przyjemny w dotyku materiał, a pod nim kryje się siatka przewodów elektrycznych, które nagrzewają się po podłączeniu urządzenia do prądu. Jednocześnie w wysokiej jakości produktach są one tak ukryte, że ledwo będziecie w stanie je wyczuć. To oczywiście podnosi komfort użytkowania. Ciepło rozchodzi się równomiernie po całej powierzchni. Możesz samodzielnie ustawić żądany poziom grzania i po osiągnięciu odpowiedniej temperatury specjalny czujnik wyłączy ogrzewanie i włączy je z powrotem, kiedy urządzenie się ochłodzi.