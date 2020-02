Spotkanie prasowe 11. edycji Fashion Designer Awards

Na Mysiej 3 w Warszawie odbyło się spotkanie prasowe 11. edycji najważniejszego konkursu dla młodych projektantów Fashion Designer Awards, którego pomysłodawczynią i producentką jest Joanna Sokołowska-Pronobis. Temat tegorocznej edycji to "My City, My Energy".

Obecni na spotkaniu prasowym byli jurorzy, m.in: Rafał Michalak (duet MMC Studio ), Vasina, duet Paprocki&Brzozowski, Agnieszka Więdłocha, Dorota Williams, Joanna Horodyńska, Weronika Płocha, Marzena Singh i Ewa Podleśna-Ślusarczyk, z-ca redaktor naczelnej WP Kobieta i Turystyka. Uczestnicy spotkania zabrali gości w porywającą podróż do miejsc, które ich inspirują najbardziej, które dla nich są tytułowym „city” wybraliśmy się do Berlina, Łodzi, Paryża, Londynu, Nowego Jorku, ale miasto do którego wszyscy wracają jest Warszawa.

"Tegoroczny temat” My City, MY Energy” jest wibrujący pozytywną energią, zabiera młodych projektantów do miejsc, które ich inspirują, do miast, które swoją mocą porywają ich do twórczego działania. Jestem przekonana, że pod wypływem tych emocji powstaną świetne kolekcje konkursowe" – powiedziała Joanna Sokołowska-Pronobis.

"Jestem związana z Łodzią, która mnie bardzo inspiruje, ma taką mieszankę urody i brzydoty, industrialna, szara, ale też poprzez niezwykłe murale bardzo kolorowa, uwielbiam energię Łodzi, mam nadzieje, ze niektórzy uczestnicy 11 edycji wybiorą Łódź jako swoją inspiracje do tegorocznego tematu" My City, My Energy" - dodała Agnieszka Więdłocha.

Podczas spotkania prasowego podróżowaliśmy z jurorami do ich ulubionych miast, w 11 edycji również na laureatów czekają inspirujące podróże, zwycięzca pojedzie do Mediolanu, na City Milan Fashion Week z Partnerem Głównym - producentem Batonika Duplo, oraz do Paryża na targi Premier Vision z Cisowianką Perlage, dodatkowo na 3rd International Young Designers Contest do Kijowa, a wybrany finalista na targi Tissue Premier do Lille we Francji z partnerem konkursu Electrolux Polska.

Na finalistów czekają jeszcze staże w dziale kostiumografii i charakteryzacji TVN S.A., w pracowni MMC Studio i w pracowni duetu "Paprocki&Brzozowski”, wiele publikacji w mediach i nagroda finansowa 20 tys. złotych. Zwycięzca 11 edycji otrzyma jeszcze półroczny kontrakt od DPD Pickup niezawodną dostawę przesyłek.

Partnerami beauty 11 edycji FDA – są AA Wings of Color i Quantum Clinic. Spotkanie poprowadziły : Joanna Sokołowska-Pronobis oraz Gabi Drzewiecka.

Do konkursu można się zgłaszać do 23 marca 2020.

