Spotkanie żywiołów Freedom Elements. Nowa kolekcja biżuterii i akcesoriów Martyny Wojciechowskiej dla W.KRUK

Zespół Manufaktury to grono doświadczonych rzemieślników, reprezentujących bardzo rzadkie umiejętności złotnicze. Poszukiwanie faktury, która odda charakter poszczególnych żywiołów to efekt twórczego eksperymentowania mistrzów jubilerstwa W.KRUK ze srebrem – obcowania z jego formą i poddawania go wpływowi wysokiej temperatury, aż do uzyskania swobodnych, organicznych, przez to bliskich naturze wzorów. To właśnie ich wiedza i wyobraźnia pozwoliły odnaleźć żywioły świata w fakturze.