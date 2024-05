Spotkasz go w lesie. Potrafi boleśnie ukąsić

W polskich lasach żyje mnóstwo gatunków owadów, których nazw nawet nie znamy. Jednym z rzadziej spotykanych jest srogoń napastnik, który należy do rodziny drapieżnych pluskwiaków. Choć przedstawiciele jego gatunku żyją raczej w miejscach tropikalnych i egzotycznych, on upodobał sobie mniej ciepłe. Uwielbia jednak słońce.

Zdaniem ekspertów, srogoń napastnik to jeden z tych owadów, z którymi lepiej nie zadzierać. Dlaczego? Choć nie jest agresywny, kiedy poczuje się zagrożony, może boleśnie ukąsić. Dzieje się to jednak jedynie w sytuacjach, gdy nie zdąży odfrunąć.

Srogoń napastnik to owad z groźną, zakrzywioną kłujką. Jego czarne ubarwienie z jaskrawo-czerwonymi elementami sprawia, że inne owady-drapieżniki się do niego nie zbliżają. Jego wygląd ma być dla nich ostrzeżeniem, aby nie próbowały go chwytać.