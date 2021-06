Spraw Tacie radość! Prezenty na Dzień Ojca

W niewielkich rozmiarów myjce kryje się duża moc, umożliwiająca czyszczenie równie skuteczne i wydajne co w większych urządzeniach. Idealnie nadaje się do czyszczenia powierzchni tarasów, narzędzi i mebli ogrodowych lub na przykład roweru. Rozpoczęcie pracy jest banalnie proste – wystarczy podłączyć przewód do gniazdka i wąż ogrodowy do kranu. Myjka zapewnia ciśnienie 110 barów i wydajność tłoczenia na poziomie 360l/h. Wygodę zapewnia wąż wysokociśnieniowy o długości aż 4 metrów. Wygodne uchwyty na akcesoria (wąż, lance i końcówki) tworzą po złożeniu kompaktowy zestaw, łatwy do przechowywania.