Sprawdzony sposób grzybiarzy. Nic się nie zmarnuje

Po oczyszczeniu i pokrojeniu zbiorów włącz piekarnik, ustawiając termoobieg. Rozgrzej go do 50 stopni Celsjusza. Wyjmij blachę i rozłóż papier do pieczenia. Ułóż na nim pokrojone wcześniej grzyby. Następnie, włóż blachę z grzybami do rozgrzanego piekarnika. Suszenie powinno trwać ok. 8 godzin. W tym czasie nie powinno się zmniejszać czy zwiększać temperatury, bowiem woda nie będzie miała szansy wyparować, przez co w krótkim czasie zaczną one pleśnieć. Cały zbiór nada się już tylko do wyrzucenia.