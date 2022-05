Spryskaj buty lakierem do włosów. Efekt może zaskoczyć

To nie jedyny powód, dla którego warto spryskiwać buty lakierem do włosów. Jeśli chcemy sprawić, aby obuwie było eleganckie i błyszczące, a nie mamy w domu pasty do butów lub innego specjalistycznego środka, wystarczy wyczyścić nasze obuwie, wytrzeć do sucha, a następnie skorzystać z lakieru do włosów. Lakier nie tylko zadziała na buty nabłyszczająco, ale także ochronnie.