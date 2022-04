Wiosenne porządki? Ten trik sprawi, że szybko odświeżysz ulubiony dywan

Wiosenne odświeżanie dywanów. Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Oprócz regularnego odkurzania oraz czyszczenia domowymi środkami nie powinniśmy zapominać o trzepaniu dywanu. To niezawodny sposób na to, by pozbyć się części kurzu i brudu, który osiadł między włoskami. Jeśli posiadamy swój ogród, warto pozostawić dywan na noc na dworze. W ten sposób świetnie się odświeży. Zanim przystąpimy do wywieszenia i wytrzepania, posypmy włosie sodą oczyszczoną i pozostawmy na kilka godzin. To niezwykle skuteczny patent na pozbycie się drobnoustrojów oraz bakterii.