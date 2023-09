Spryskaj firanki. Komary nienawidzą tego zapachu

Zamiast cynamonu, olejek kamforowy

Jeśli nie przepadasz za zapachem cynamonu, do przygotowania mgiełki możesz wykorzystać także lawendę, cytronele, miętę czy goździki. Jeśli nie masz żadnego z tych składników w domu, zainwestuj w olejek eteryczny. Możesz dostać go w niemalże w każdej aptece czy sklepie zielarskim. Kosztuje on ok. 12 złotych. Wystarczy, że do butelki z atomizerem dodasz 20 kropel wybranego przez siebie olejku i spryskasz nim firanki, ramy okien, a także parapet.