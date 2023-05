Wystarczy jedna szklanka. Na komary i kleszcze działa jak magnes

Większość osób zgodnie twierdzi, że najlepsze imprezy to te pod gołym niebem. Trudno się z tym nie zgodzić. Nie ma przecież nic lepszego niż dobre jedzenie w doborowym towarzystwie. Niestety, jeśli wierzyć ostatnim badaniom amerykańskich naukowców, spożywanie napojów wyskokowych na świeżym powietrzu przyciąga do nas szkodniki takie jak komary i kleszcze.

Świeże, ciepłe powietrze, towarzystwo rodziny i przyjaciół, pyszne jedzenie, a do tego... piwo. Jak się okazuje, badania przeprowadzone przez Journal of the American Mosquito Control Association wykazały, że picie piwa zwiększa ryzyko ukąszenia przez komary i kleszcze. Zwarty w nim etanol powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, zwiększa wydzielanie się potu, ciepła i dwutlenku węgla, co sprawia, że zarówno pajęczaki jak i komary lgną do nas niczym ćma do światła. Wystarczy wypić zaledwie jedno piwo, żeby owady zaczęły zlatywać się w naszą stronę.