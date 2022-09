Spryskaj nim buty. Będą gotowe na śniegi i deszcze

Jesień trwa w najlepsze. To idealny czas, aby zaimpregnować buty przed nadejściem zimy. Nikt nie chce przecież, żeby śnieg i deszcz zniszczyły ulubione obuwie. Warto zapobiec temu jak najszybciej. Możesz to zrobić właśnie z pomocą lakieru do włosów. Wystarczy, że obficie spryskasz nim powierzchnię butów. Kosmetyk stworzy powłokę ochronną, która zapobiegnie szybkiemu niszczeniu się obuwia. Lakier działa także nabłyszczająco. Może być stosowany w zastępstwie pasty do butów.