Sprzątała w domach bogaczy. Widziała, czego używają Norweżki

Izabela Kuna usłyszała kiedyś od starszej koleżanki z branży, że gdy ma się 50 lat, to się nie istnieje. Wtedy artystka nie mogła w to uwierzyć i twierdziła, że w jej przypadku ten moment nigdy nie nadejdzie. Już dawno zaakceptowała proces starzenia się i znalazła na niego sposób.

- Widzę, że mniej mężczyzn się za mną ogląda i to mnie smuci. Nie przyglądają mi się tak jak kiedyś, chyba że jestem wyjątkowo dobrze ubrana i upudrowana. A kiedyś liczyła się tylko młodość! Dbam o siebie, ale starzeję się i tyle. Mam coraz więcej zmarszczek i fałd - powiedziała "Twojemu Stylowi".

Kuna stara się dbać o siebie i swoje ciało. Na Instagramie pokazuje, jak naprawdę wygląda, bez udawania, że to zasługa odpowiedniej diety lub genów.

W wywiadzie dla "Twojego Stylu" Iza Kuna przyznała też, że ma słabość do kosmetyków i od zawsze kupuje drogie kremy. Swego czasu aktorka pracowała za granicą i podglądała, czego używają Norweżki.

