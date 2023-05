Sprzedali 400-metrową willę Włodarczyk. Tak mieszkają dziś

Choć Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś tworzą szczęśliwą i zgraną parę, nie każdy na początku wierzył w to, że przetrwają próbę czasu. Starsza o dziewięć lat od swojego partnera aktorka w lipcu 2021 roku urodziła ich jedynego syna, Milana, który jest oczkiem w głowie rodziców. Razem zamieszkali w domu, który Włodarczyk i Karaś kupili tuż po sprzedaniu poprzedniej, 400-metrowej willi, należącej do aktorki. Oto jak mieszkają dziś.

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś zdecydowali się na spokojne, minimalistyczne wnętrza. Ich obecny dom jest znacznie mniejszy od poprzedniej willi aktorki, w której, jak sama przyznała we wpisie na swoim profilu na Instagramie, nie czuła się bezpiecznie.

W salonie Włodarczyk i Karasia znajdziemy natomiast także przytulny kominek, a w jednym z pokoi sprzęty do treningów, które dla polskiego triathlonisty są codziennością.

