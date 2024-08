Spuszczasz w lesie psa ze smyczy? Możesz za to słono zapłacić

Wydawać by się mogło, że w lesie pies może bez przeszkód wybiegać się bez smyczy. W końcu co mogłoby mu tam grozić? Okazuje się, że wbrew pozorom niebezpieczeństw jest tam więcej, niż się wydaje. W dodatku możemy zostać za to ukarani wysokim mandatem.

W okresie wiosenno-letnim chętnie wybieramy się na wycieczki do lasu, gdzie, choć na chwilę możemy uciec nie tylko od miejskiego zgiełku, ale również odetchnąć czystym powietrzem. Na tego typu wyprawach wielu osobom często towarzyszą psy, dla których to prawdziwy raj na ziemi. Zabierając czworonogi do lasu, warto pamiętać, by były cały czas na smyczy z kilku ważnych powodów.

W lesie psa trzymaj zawsze na smyczy

Las to dom dla wielu dzikich zwierząt. To właśnie tam mieszkają bowiem dziki, lisy, sarny, zające, a także wiele innych. Każde z nich wydziela charakterystyczny zapach, który z kolei sygnalizuje innym stworzeniom, gdzie mogą przebywać. Niestety wiele psów ślepo za nimi podąża. To z kolei może rodzić wiele niebezpieczeństw.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Czworonóg, trafiając na ślad dzikiego zwierzęcia, może natychmiast za nim ruszyć. Wówczas budzi się w nim prawdziwy instynkt łowcy, nad którym bez specjalnego przeszkolenia możemy nie być w stanie zapanować. W skrajnych przypadkach może on nawet sam stać się ofiarą innych stworzeń. Właśnie dlatego, to bardzo ważne, by nasz pupil spacerował po lesie zawsze na smyczy.

Wiadomo również, że lasy zajmują ogromny teren. Kiedy nasz pies nieoczekiwanie się od nas oddali, może nie znaleźć do nas do drogi powrotnej. Mając go cały czas "na oku" nie dopuścimy do jego zaginięcia.

Kara za nietrzymanie psa w lesie na smyczy

O tym, że na spacerze w lesie powinniśmy trzymać psa zawsze na smyczy, stanowią także przepisy, których należy szukać m.in. w art. 30 ust 1 pkt 13 ustawy o lasach. Z kolei o konsekwencjach do nieprzestrzegania tego właśnie prawa dowiemy się z kodeksu wykroczeń, z którego jasno wynika, że możemy zostać za to ukarani naganą lub karą grzywny w wysokości nawet do 1000 zł.

"Niech będzie na dłużej, krótszej smyczy, ale zawsze pod pełną fizyczną kontrolą opiekuna" - można przeczytać na oficjalnym profilu na Facebooku Nadleśnictwa Niepołomice, które zarządza lasami Skarbu Państwa na terenie Puszczy Niepołomickiej.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl