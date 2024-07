"To że ma własną akredytację olimpijską na karku znaczy wszystko", "Szczerze mówiąc, wolę oglądać jego niż olimpiadę", "Dajcie mu złoto" - czytamy w komentarzach.

Beacon nie jest zwykłym psem. Czteroletni golden retriever jest pierwszym psem terapeutycznym w historii amerykańskiej gimnastyki artystycznej. Posiada specjalne uprawienia i został zatrudniony w celu minimalizowania stresu, presji i napięcia towarzyszącemu zawodom kwalifikującym do olimpiady.

Właścicielką Becaona jest Tracey Callahan Molnar, była gimnastyczka. To właśnie ona wpadła na pomysł, aby wprowadzić do zespołu psa terapeutycznego. Twierdzi, że obecność psa w zespole działa na sportowców niczym lek.

Nagrania z udziałem psa zostały obejrzane kilka milionów razy. Internauci nie kryli podziwu. "Uwielbiam to... Dobry ruch komisji ds. problemów psychicznych sportowców", "Lepiej, żeby dostał wszystkie trzy medale", "Powinien dostać złoto", "Szczerze mówiąc, wolę oglądać jego niż olimpiadę" - czytamy w komentarzach.

