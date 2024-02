Spytali o powołanie kobiet do wojska. Polacy są podzieleni

Zgodnie z rozporządzeniem MON, od 1 lutego 2024 r zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, która obejmie 230 000 osób. W tym gronie znajdą się kobiety w wieku od 19 do 27 lat. O opinię zapytaliśmy mieszkańców Białegostoku. – Ja bym na pewno nie poszła, ale tak, to dobrze – przyznaje jedna z kobiet. - Zależy, kto jakie ma poglądy. Ja bym poszła, gdyby mnie powołali. Mamy też nieciekawą sytuację na granicy, więc nie dziwię się, że takie środki są podejmowane. Mamy XXI wiek, jest równość, kobiety też idą do wojska - dodała inna. - Nie ma problemu, kobieta i mężczyzna może do wojska tak samo startować - słyszymy. Pojawiły się jednak również głosy sprzeciwu. - Bez sensu! - stwierdza przechodzień. Jego zdaniem, żeby pojawiły się osoby chętne do służby w wojsku, zwłaszcza w obszarze medycznym, należy zaproponować “przyzwoite wynagrodzenie”.

