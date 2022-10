Mogła być katastrofa. Tak Edyta Herbuś pokazała się na ściance

Srebro powraca. Pozwala sobie na kosmiczne podróże w postaci srebrnych kurtek, kombinezonów, a nawet stylizacji od stóp do głów. Sięga także do swoich korzeni i wychodzi na czerwony dywan - jak diwa z lat 20. dawnego Hollywood. Gwiazdy szybko podłapały ten trend, co wyraźnie widać było na inauguracji kampanii "Badaj się regularnie". Na srebrny total look postawiła Edyta Herbuś, która była konsekwentna w swoim wyborze – wszystko błyszczało, świeciło i odbijało się w blasku fleszy.