Średniowieczne domy rozpusty

Do 1381 roku burdele, które były z nazwy łaźniami lub pubami, należały do tak przedsiębiorczych obywateli jak burmistrz Londynu, sir William Walworth, który przywiózł sporo flamandzkich prostytutek, o pełnych kształtach i ze złocistymi warkoczami. Takie przybytki jak The Bell i The Swan słynęły nie tylko z jedzenia i picia. Później nieco Westminster zasłynęło na swój sposób z burdelu o nazwie Maidenshead, znanego także benedyktynom, którzy w 1447 roku dali się poznać jako jego gorliwi patroni. W końcu król Henryk VIII tupnął nogą i położył kres bezprawiu i rozwiązłości za Tamizą.