Środki na potencję mogą uchronić przed alzheimerem? Zaskakujące wyniki badań

Brytyjscy naukowcy przeszukali bazy danych, i znaleźli mężczyzn w wieku powyżej 40 lat, którzy korzystali z leków na potencję. W latach 2000 – 2017 znaleźli aż 269,7 tys. takich przypadków. Eksperci sprawdzili, u ilu panów z tej grupy stwierdzono później chorobę Alzheimera. Spośród wszystkich mężczyzn było to 1100 przypadków. Jak się okazało, środki na potencję mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia tej przypadłości.

Jak wykazały analizy, wszystko zależy od jednej substancji, która jest "przekaźnikiem" w procesie rozszerzania się naczyń krwionośnych, czyli cykliczny monofosforan guanozyny (w skrócie cGMP). Ten sam związek jest ważny w przypadku choroby Alzheimera - im go mniej w mózgu, tym szybciej pogarsza się stan pacjenta dotkniętego tym schorzeniem.

Zapraszamy na grupę FB – #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!