"Nie odzobaczę tego". Zagotowała się po filmiku z Kozidrak

Beata Kozidrak to legenda polskiej sceny muzycznej. Karierę rozpoczęła już w latach 70., zakładając razem z bratem zespół Bajm. Na przestrzeni lat stworzyli takie hity jak "Piechotą do lata", "Józek, nie daruję ci tej nocy", "Jezioro szczęścia" czy "Biała armia".

W ostatnich dniach dużo mówi się o ostatnim występnie Bajmu, a dokładniej, nietypowym zachowaniu Beaty Kozidrak na koncercie w Szczecinie, gdzie - śpiewając utwór o prostytutce "Ok, ok, nic nie wiem, nic nie wiem" - wykonała erotyczny taniec.

Dziennikarka podkreśliła, że artystka "starzeje się jak my wszyscy" i choć ukończyła już 60 lat, nie ma obowiązku "noszenia habitu i robienia na drutach".

Choć Dryjańska pozwała go o naruszenie dóbr osobistych, komentator nie przestawał jej obrażać. Na antenie TVP Info nazwał "feminazistką" i "grubaską".

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!