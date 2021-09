Stała w 40-minutowej kolejce, żeby odebrać dziecko z przedszkola. "Czegoś takiego tu jeszcze nie było"

Pierwszego września wszystkie dzieci ponownie ruszyły do żłobków, przedszkoli i szkół. Wiele z nich wróciło do placówek po prawie rocznej przerwie spowodowanej pandemią. Dla jednych to wielka radość z powrotu, dla innych przerażenie, niepokój i lęk. Zarówno dzieci-uczniowie, jak i ich rodzice nie wiedzą, czego mogą się w tym roku spodziewać, a dopiero dziś zaczęli zapoznawać się z nowymi wytycznymi, dotyczącymi obostrzeń sanitarnych czy liczby osób, które mogą przebywać w jednym czasie w tym samym pomieszczeniu.