Stalińska wskoczyła do jeziora. "Na upały, prosto z wody"

Dorota Stalińska jest znana z ról w filmach takich jak" "Seksmisja", "Ryś" czy "Koniec świata, czyli Kogel-mogel 4". Od dłuższego czasu angażuje się również w politykę. W wyborach, które odbyły się 15 października, bezskutecznie kandydowała do Sejmu z listy Trzeciej Drogi w okręgu podwarszawskim. Ponadto 9 czerwca ubiegała się o mandat do Parlamentu Europejskiego, jednak nie zdobyła wystarczającej liczby głosów.

Mimo to artystka stale wyraża swoje poglądy w mediach społecznościowych. Oprócz tego dzieli się z obserwatorami chwilami z życia prywatnego. Ostatnio na Facebooku pokazała kilka kadrów z wakacyjnego pobytu nad jeziorem.

Aktorka od lat stara się żyć aktywnie. Kilka lat temu w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" zapewniała, że do późnej starości postara się być młoda duchem i ciałem.

Zdjęcia wykonane późnym popołudniem zachwyciły internautów, którzy od razu porównali kadry do scen z serialu "07 zgłoś się". "Piękne zdjęcia. Skojarzenie mam jedno z Panią Dorotą w roli głównej. Scena nad jeziorem, i w jeziorze, w serialu '07 zgłoś się' z porucznikiem Borewiczem" - napisała jedna z fanek.

