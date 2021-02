Stalker okazał się jej chłopakiem. Groził, że obleje jej twarz kwasem

Jak wynika z badań, najbardziej typowym nękaczem jest mężczyzna przywiązany do ofiary – swojej byłej lub obecnej partnerki. Tak było w przypadku Aliny De Guiseppe. Anthony Clarke, chłopak dziewczyny zapewniał, że ją ochroni, znajdzie dręczyciela.

Marzyła o ślubie i założeniu rodziny

Alina De Guiseppe przez wiele miesięcy chodziła przerażona, podaje "The Sun". Ilekroć zmieniała numer, stalker męczył ją nowymi wiadomościami. W końcu poprosiła o pomoc policję. Śledczy przyjrzeli się chłopakowi dziewczyny. Okazało się, że to on był sprawcą przemocy. Mężczyzna został skazany na 20 miesięcy więzienia.