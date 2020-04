Stań się ikoną stylu. Postaw na piękną koszulę

Warto mieć swój styl, a nic nie podkreśli go tak, jak niepowtarzalne ubrania. Choć koszula przywodzi na myśl raczej proste ubranie, to niektóre modele zaskakują oryginalnym wyglądem. Obecnie bliżej nam do modeli oversize z bawełnianego drelichu lub poczciwych modeli z jeansu, ale niektóre z wyszukanych przez nas damskich koszul mają w sobie to "coś".

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Koszula w odważnym kolorze podkreśli twój styl (Istock)