Stanęła na scenie. Miała na sobie prześwitujące spodnie

Połączyła elegancję z imprezowym lookiem

Chociaż to właśnie spodnie najbardziej przyciągają wzrok, to nie można nie wspomnieć o długiej kamizelce w prążek. Celebrytka wybrała model oversize, pod który włożyła czarną bluzkę. Top najprawdopodobniej miał spełnić rolę mini. Edyta Golec postawiła na spodnie, które są festiwalowym hitem lata i zestawiła je z elegancką kamizelką — taki model bez problemu można założyć do prostych, stonowanych spodni i wybrać się na ważne spotkanie biznesowe.