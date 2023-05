Stanęła na scenie. Miała na sobie sukienkę z prześwitami

Choć dla Katarzyny Skrzyneckiej zwolnienie z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" było niewątpliwym ukłuciem, to aktorka przyznała, że nie przejęła się tym zbytnio, gdyż jej życie toczy się w teatrze .

Obecnie Skrzynecka gra w kilku spektaklach komediowych. Jednym z nich "Prezent urodzinowy". "Ta brytyjska komedia to absolutny hit teatralny wśród perełek angielskich fars najlepszych autorów. Bawcie się z nami dobrze" – zachęca Skrzynecka na swoim Instagramie. Teraz opublikowała kilka zdjęć ze sceny warszawskiego Teatru Capitol, a my możemy podziwiać kreację, w której występuje . Kostiumograf się popisał.

Katarzyna Skrzynecka występuje w spektaklu "Prezent urodzinowy" w czarnej kreacji o przylegającym do ciała fasonie. Choć góra jest podtrzymywana przez ramiączka, to odznacza się dekoltem hiszpańskim, który został wykończony drobną falbanką w stylu Iris van Herpen.

Na innym zdjęciu możemy zauważyć, że kreacja częściowo odsłaniała plecy , co jeszcze zwiększyło dawkę zmysłowości. Ozdoba na włosach aktorki jest już zbędna, jednak wiemy, że w tym przypadku stanowi po prostu element charakteryzacji. Nietrudno dostrzec także bardzo mocny makijaż oczu , który stał się cechą charakterystyczną Katarzyny Skrzyneckiej.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!