Stanęła obok pierwszej damy Islandii. Stylistka dostrzegła błąd

Agata Duda w eleganckim komplecie

Na spotkaniu z pierwszą damą Islandii Agata Duda pojawiła się w dopasowanym, jasnoszarym komplecie, w skład którego wchodziły eleganckie spodnie oraz marynarka. Różowa koszula oraz szpilki w dopasowanym do niej kolorze ciekawie kontrastowały ze stonowanym odcieniem garnituru. Pierwsza dama wyglądała bardzo elegancko, co jednak niekoniecznie pasowało do charakteru spotkania.