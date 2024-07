Spójrzcie na stopy Mołek. Teraz nie ma modniejszych butów

Magda Mołek i Kasia Tusk mogłyby podać sobie rękę. Mają bowiem bardzo podobny styl. Bazuje on na klasycznych, basicowych elementach garderoby, które wyglądają szykownie i nigdy nie wychodzą z mody. Pasiasty T-shirt i jasne jeansy? Idealny duet. Idealnie skrojona, lekko oversizowa marynarka? Must have w szafie.