Mołek pozuje na plaży. Od kreacji nie można oderwać oczu

Jak ubrać się na plażę? W tym przypadku warto zainspirować się jedną z ostatnich stylizacji Magdy Mołek. Prezenterka postawiła bowiem na niezwykle stylowy look - wybrała kolor, który kochają miliony kobiet na całym świecie. Odważnie, stylowo, a do tego niezwykle kobieco.

Bikini to niejedyna opcja, która sprawdzi się na plaży. Udowodniła to Magda Mołek, która nad morzem zaprezentowała się w dość niestandardowej kreacji. Ta stylizacja to prawdziwa petarda.

Magda Mołek zadaje szyku na plaży

Przywykliśmy do tego, że wybierając się na plażę, sięgamy po stroje kąpielowe, w których będziemy mogli nie tylko się opalać, ale również wskoczyć do wody. A co jeśli nie zamierzamy decydować się na żadną z tych aktywności? Równie dobrze możemy wybrać się na spacer wzdłuż brzegu morza lub spotkać się z przyjaciółmi na plaży.

Magda Mołek zaprezentowała na Instagramie strój, w którym przechadzała się po plaży. Prezenterka postawiła na czarną sukienkę mini bez ramiączek. Model z rozkloszowanym dołem i dekoltem z wycięciem w kształcie litery "V" idealnie podkreślił jej sylwetkę.

Najprawdopodobniej dziennikarka zrezygnowała także z makijażu lub postawiła na make-up no make-up, dzięki czemu dodała swojej stylizacji lekkości i naturalności.

W czym iść na plażę?

Zanim wybierzemy się na długo wyczekiwane wakacje, musimy się odpowiednio spakować. Większość z nas wybierze się w miejsca, gdzie będzie mogła wyszaleć się w wodzie i nieco wypocząć na plaży. Co może nam się przydać oprócz stylowych strojów kąpielowych? Opcji jest dużo więcej

Panie mogą zdecydować się na urocze narzutki, które w połączeniu z bikini stworzą niezawodny duet. W takiej stylizacji można śmiało wybrać się do baru czy na spacer po plaży. Możesz też skusić się na stylowe pareo, które zawiążesz wokół bioder.

