Stanik posłużył jej jako top. Nie każdy by się odważył

Czerń idealnie sprawdzi się na wielkiej gali. Jest nie tylko elegancka, ale przede wszystkim uniwersalna, dzięki czemu pasuje do niemal każdego typu urody. Nic więc dziwnego, że Maria Sadowska właśnie w takiej barwie zaprezentowała się na Bestsellerach Empiku.

Piosenkarka postawiła na garnitur z krótką marynarką w roli głównej oraz proste, klasyczne spodnie. Na uwagę zasługuje satynowy pas podkreślający talię gwiazdy. Dzięki połyskującej tkaninie look wydaje się być jeszcze bardziej elegancki.

Maria Sadowska zadbała również o to, by inne elementy jej stylizacji również utrzymane były w czarnym kolorze. W tym przypadku wybrała szpilki z noskiem w szpic, które idealnie sprawdziły się podczas wieczornego wyjścia. Zauważyliśmy, że gwiazda zdecydowała się również na rajstopy. Dzięki nim w prosty sposób zminimalizowała ryzyko obtarcia stóp przez buty.

Maria Sadowska nawet z prostym garniturem stworzy szalenie kobiecy i zmysłowy look. W tym przypadku pomógł jej jeszcze stanik, który wykorzystała w formie efektownego crop topu. Tego typu detal nie tylko wyeksponował szczupłą sylwetkę gwizdy, ale również dodał jej stylizacji nieco pikanterii.

Piosenkarka zdecydowała się na bardzo prosty model, który najprawdopodobniej zdecydowana większość z nas również znajdzie w swoich szafach. Okazuje się, że odpowiednio wystylizowany może przydać się nie tylko na co dzień, ale również na wielkie wyjścia.

