Stanowcze słowa o Kurskim. Richardson nie gryzła się w język

Swoją przygodę z Telewizją Polską Monika Richardson rozpoczęła w 1995 roku i przez wiele lat prowadziła popularne programy stacji. Z krótką przerwą pracowała tam do 2019 roku. Obecnie prowadzi swoją szkołę językową, gdzie jest też lektorką, od czasu do czasu pracuje jako konferansjerka i prowadzi szkolenia z wystąpień publicznych.

Richardson o zmianach w TVP

Po ostatnich wyborach parlamentarnych nowa większość rozpoczęła zmiany w telewizji publicznej. Zwolniono wiele osób, a na antenę wróciło sporo znanych twarzy. Sama Richardson nie planowała powrotu do TVP, jednak - jak przyznała w jednym z wywiadów - trzyma kciuki za osoby, które się na to zdecydowały.

W najnowszej rozmowie z agencją Newseria Lifestyle przyznała jednak, że choć skupia się na swoim biznesie, nie wyklucza powrotu na antenę. - Natomiast jeżeli bym miała wracać do telewizji, to tylko do mediów publicznych, bo ja jestem człowiek z mediów publicznych i chyba się nie uda przesadzenie mnie do mediów komercyjnych, zresztą były już takie próby podejmowane - mówiła.

Ponownie podkreśliła, że trzyma kciuki za kolegów na Woronicza. - (...) Wiem, że w tej chwili operują w arcytrudnych warunkach i są pod obstrzałem wszystkich stron sceny politycznej i życia publicznego - dodała.

Stanowcze słowa pod adresem Jacka Kurskiego

Mniej wyrozumiałości miała z kolei dla byłego prezesa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego. Jej zdaniem, wiele wprowadzonych przez niego zmian było zmianami nieodwracalnymi.

- Bardzo wielu ludziom złamał życie zawodowe, odesłał ich do innych zawodów, niektórych na emeryturę - komentowała.

Przyznała też, że przywrócenie obiektywizmu i równowagi politycznej w mediach publicznych będzie trudnym zadaniem. - Może to zajmie sześć miesięcy, może dwa lata, a może nigdy się to nie uda. Po prostu zepsuliśmy media publiczne, zniszczyliśmy je i może one już nigdy się nie odrodzą. Niestety nie możemy mieć do nikogo pretensji, tylko do samych siebie - podsumowała prezenterka.

