Startuje I edycja funduszu stypendialnego Różnorodność w IT

Brak różnorodności w branży IT to kolejne wyzwanie, na które odpowiedzią jest powołanie funduszu. Według Badania Społeczności IT HYPERLINK "https://bulldogjob.pl/it-report/2021"2 HYPERLINK "https://bulldogjob.pl/it-report/2021"021 przeprowadzonego przez Bulldogjobs, środowisko IT w Polsce jest w dalszym ciągu zdominowane przez mężczyzn. W 2020 roku kobiety stanowiły zaledwie 14% pracowników tej branży. Z drugiej strony różnorodność na rynku pracy jest niezwykle istotna, ponieważ dzięki doświadczeniu i wiedzy pracowników z różnych grup społecznych, możliwe jest tworzenie produktów lepiej dostosowanych do potrzeb wszystkich użytkowników.