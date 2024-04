Niższa emerytura "za karę"? Aby jej uniknąć, mamy czas do 25 kwietnia

"Dziennik Gazeta Prawna" zwrócił uwagę na to, co może wpłynąć na wysokość naszego świadczenia emerytalnego. Polacy, którzy unikają płacenia pewnej daniny dla państwa, będą mieli niższe emerytury. O co dokładnie chodzi?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała, że za abonament RTV płaci zaledwie co trzecia osoba w Polsce, która jest zobowiązana do tej należności. Abonament to kwota, którą powinno się uiszczać za odbiorniki radiowe oraz telewizyjne. W 2024 roku za telewizor i radio zapłacimy 27,30 zł miesięcznie, natomiast za samo radio 8,30 zł.

Jak alarmuje "Dziennika Gazeta Prawna" unikanie tego wydatku będzie skutkować swego rodzaju karą... Urząd skarbowy ma prawo do działania i ściągnięcia pieniędzy z dłużników. W jaki sposób?

Nie płacisz abonamentu RTV? Licz się z konsekwencjami

Należną opłatę powinno się uiścić do 25. dnia każdego miesiąca. Pobieraniem abonamentu RTV zajmuje się Poczta Polska, która na bieżąco sprawdza, czy wpłynęły odpowiednie kwoty za zarejestrowane odbiorniki. Niepłacenie podanych kwot przez seniora może skutkować tym, że kroki podejmie urząd skarbowy. Aby pobrać zaległości emerytura dłużnika będzie pomniejszana o zadłużenie, aż do momentu, gdy zostanie spłacone.

Brak opłat za zarejestrowany odbiornik może też skutkować wezwaniem do zapłaty Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej. Gdy go otrzymamy, mamy siedem dni, aby uregulować płatności. W przeciwnym razie sprawa ta może zostać przekazana do urzędu skarbowego, który zajmie nasze źródło dochodów.

Abonament RTV - kto jest zwolniony z opłat?

Warto pamiętać, że nie każdy emeryt ma obowiązek płacenia abonamentu RTV. Z tego obowiązku są zwolnione osoby po 75. roku życia, inwalidzi wojenni lub wojskowi, zaliczani do I grupy inwalidzkiej, a także seniorzy powyżej 60. roku życia, których emerytura nie przekracza 50 proc. średniego wynagrodzenia w Polsce.

