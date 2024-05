Masz korzenie w szlachcie czy chłopach? Wszystko wyczytasz z nazwiska

Jeśli pieczołowite zbieranie danych, wypytywanie rodziny i szperanie w księgach metrykalnych nie jest dla ciebie, nic straconego. Jak sprawdzić, skąd pochodzi nazwisko? Cóż, tego mogą nie wiedzieć nawet najstarsi członkowie rodu. Można to jednak szybko rozszyfrować.

Jak sprawdzić, skąd się wzięło moje nazwisko?

To pytanie najczęściej wpisywane w wyszukiwarkę, jeśli ktoś chce dowiedzieć się czegoś więcej o swojej rodzinie. Ale czy rzeczywiście można wyczytać pochodzenie z nazwiska? Czy prawdą jest, że jeśli nazwisko ma formę żeńską i męską (końcówki -cka, -cki, -ska, -ski...), to pochodzi od szlachty? Rozwiewamy wątpliwości. W dobie internetu w kilka chwil sprawdzisz nie tylko etymologię, ale też geografię swojego nazwiska.

Skąd się wzięło moje nazwisko?

Jeśli wpiszesz tę frazę w wyszukiwarkę, na pewno szybko odnajdziesz Internetowy słownik nazwisk w Polsce. Dostęp do zbioru około 30 tysięcy haseł jest bezpłatny. Dowiesz się z niego o pochodzeniu nazwiska zarówno w świetle współczesnym, jak i historycznym. Zobaczysz, w jakim województwie jest najwięcej osób z takim samym nazwiskiem , jakie nosisz ty. To również świetna opcja dla tych, którzy ciekawi są, w jaki sposób odmienia się dane nazwisko (szczególnie przydatne dla tych, którzy wypisują zaproszenia na uroczystości). Co ważne, słownik został stworzony przez naukowczynie i przez naukowców jest również aktualizowany. To rzetelne źródło informacji.

Sprawdź swoje nazwisko

Warto mieć choć minimalną świadomość, jakich ma się przodków. Kto wie? Może taka informacja znaleziona w słowniku będzie dla ciebie zapalnikiem do dalszych poszukiwań?

A skąd w ogóle wzięły się nazwiska? Dawniej nadawano je wedle miejsca zamieszkania czy wykonywanego zawodu. W ten sposób zaczęto rozróżniać rody i osoby, bo chyba nikogo nie dziwi fakt, że same imiona to za mało. Co ważne, czasem chłop przyjmował nazwisko szlachcica, w którego majątku pracował. Z tego względu zasada mówiąca o tym, że kto ma nazwisko z końcówką -cki, -ski, ma korzenie szlacheckie, mało ma wspólnego z prawdą.

Źródło: Polska Akademia Nauk

