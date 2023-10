Stawiają je na cmentarzach. Nie wszyscy wiedzą, do czego służą

Regały ze zniczami na cmentarzach

Jednym z cmentarzy, na których stoi regał ze zniczami do ponownego użytku, jest Cmentarz Komunalny w Malborku. Tuż przy cmentarnej kaplicy znajdziemy regał z napisem "znicze do wykorzystania", na którym osoby porządkujące nagrobki zmarłych bliskich, zostawiają znicze, przeznaczone do ponownego wykorzystania za darmo.